В ход пойдет ядерное оружие: польский генерал озвучил сценарий жесткого ответа на агрессию Путина

Мир

В случае агрессивных действий России по отношению к Польше, НАТО ответит Кремлю применением ядерного оружия. Такое мнение высказал бывший главнокомандующий Сухопутных войск Польши генерал Вальдемар Скшипчак. Об этом сообщает Wirtualna Polska. Напомним, с 5 по 13 апреля в Черном море будут проводиться крупнейшие многонациональные морские учения НАТО «Морской Щит 19».

По его словам, Польша является «фронтовым государством, поэтому она всегда будет областью столкновений, как это предполагалось во время Варшавского договора».

«Это правда, что американцы намеревались нанести ядерный удар, чтобы остановить Красную армию в Польше. Теперь существует аналогичный план, если Путин ударит. Более того, в военном смысле это наиболее разумно. Для нас, поляков, такой сценарий, конечно, неприемлем. Но если разразится война, никто не будет спрашивать нашего мнения. Мы не будем менять географическое положение», — отметил генерал Скшипчак.

Военный отметил, что в битве против российской военной машины ни одна армия в Европе, в том числе Польши, не имела бы никаких шансов. Генерал подчеркнул важность увеличения оборонных расходов НАТО.

Как писали «ФАКТЫ», бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант в отставке генерал Бен Ходжес считает, что российская агрессия в Украине точно так же затрагивает Польшу, Литву, Беларусь, ведь Российская Федерация не рассматривает эти страны по отдельности.

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