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Украина

В Черном море пройдут масштабные учения НАТО

19:53 3 апреля 2019 28
корабли НАТО
Инф. «ФАКТОВ»

С 5 по 13 апреля в Черном море будут проводиться крупнейшие многонациональные морские учения НАТО «Морской Щит 19». Об этом говорится на странице Миссии Украины в НАТО в Twitter. Ранее сообщалось, что у причала Одесского морского вокзала пришвартовались фрегат «Торонто» Королевских ВМС Канады и фрегат ВМС Испании «Санта Мария», которые примут участие в учениях совместно с кораблями ВМС Украины по программе PASSEX.

Сообщается, что в запланированных учениях боевые задачи в Черноморском регионе будут выполнять 14 военных кораблей Румынии и 6 военных кораблей Канады, Болгарии, Нидерландов, Греции и Турции. Так в учениях будут задействованы 2200 военнослужащих стран Альянса.

Напомним, осенью прошлого года в Норвегии прошли самые крупные после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture 2018, в которых принимали участие украинские военнослужащие.

Как сообщали «ФАКТЫ», сейчас НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море в ответ на активную милитаризацию этого региона Россией после незаконной аннексии Крыма. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, НАТО увеличило число своих военных кораблей в регионе Черного моря, также проводит воздушное патрулирование.

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