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- 13:52 Пропагандистка Скабеева собралась на дебаты Зеленского с Порошенко: в сети дали жесткий ответ
Пропагандистка Скабеева собралась на дебаты Зеленского с Порошенко: в сети дали жесткий ответ
После того, как Владимир Зеленский предложил провести дебаты кандидатов в президенты на НСК «Олимпийский», а Петр Порошенко принял это предложение, украинские СМИ и соцсети стали бурно обсуждать предстоящее шоу, готовность кандидатов, возможного победителя
Так скандальная пропагандистка Ольга Скабеева в программе «Вести» объявила о своей готовности провести дебаты между кандидатами в президенты Украины, «ибо страна разодрана и в ней нет никого, кто способен бы был провести их объективно». Об этом в Facebook написала российская журналистка Елена Рыковцева, обращаясь к народному депутату Бориславу Березе, у которого со Скабеевой было столкновение в Страсбурге.
«… она предлагает свои объективные услуги. Она готова объективно загавкать их обоих на их территории. А вы ее ждали в Страсбурге. А она намылилась в Киев, на стадион Олимпийский. Говорит, на дебаты, но думаю, втайне надеясь увидеться с вами. Встречайте. Приятного свидания», — пишет Рыковцева.
Нардеп Береза ответил так: «Но безумцы в дурдоме тоже строят планы о покорении Вселенной. Не мешайте ей. Она просто не изолирована. Но клиент дурки на 100%».
В соцсети поддержали Березу.
«Борислав с радостью ее встретит… ее и ее супруга, старика Скобеева».
«Хо-хо. А она с охраной или нет? А то ведь ей там пасть порвут и моргала выколют».
«Навряд вона потратить далі аеропорту»
«Это для внутреннего употребления, понятно что никто никуда не собирается. Кому она надобна? И даром не надь».
«Она давно в Миротворце. Обойдется без украинского борща с пампушками».
Напомним, 24 января российская журналистка Скабеева спровоцировала скандал в кулуарах ПАСЕ, пытаясь помешать общению первого вице-спикера Украины Ирины Геращенко с журналистами. За первого вице-спикера попытался вступиться член украинской делегации, народный депутат Борислав Береза, которого за это в России вызвали на дуэль.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!