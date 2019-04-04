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Показал средний палец: в Харькове разгорелся скандал вокруг патрульного и водителя (видео)
В Харькове патрульные остановили водителя, который ехал без включенных фар ближнего света. Во время разбирательства между водителем и полицейскими была словесная перепалка, которая окончилась протоколом об административном правонарушении и нецензурным жестом со стороны копа. Напомним, на днях в Харькове на улице Клочковской произошло ДТП, в котором неизвестный на Mitsubishi сбил женщину и уехал с места происшествия.
Видео диалога с патрульными снимал сам водитель и его спутница. В Facebook оно опубликовано на странице «Харьков 1654».
«Харьковский полицейский показал средний палец. Ситуация такая: в вечернее время машина начала движение без ближнего света, проехала 4 метра, включили и тут же их остановила полиция. Выписали протокол и показали средний палец», — подпись под роликом.
На кадрах видно, что водитель на телефон сфотографировал удостоверения патрульных.
Мнения в соцсети разделились. Кто-то посчитал, что полицейский все сделал правильно, а жестом якобы указал на то, что нарушитель ему мешает работать.
«Средним пальцем он указал на то, что правонарушитель ему мешает работать. Все правильно».
«Пока законы написаны как сейчас, это и будет продолжаться. Нечего без света ездить. Наказали и правильно сделали».
А кто-то посчитал, что за такой жест можно и работой поплатиться, вспомнив историю с бывшим премьером Яценюком.
«В свое время Яценюк привлек к ответственности-штрафу и последующему увольнению мусора-гаишника, показавшего ему средний палец, то есть фак. При чем, тот мусор занимал высокую должность в ГАИ. Этих быдло-… также можно наказать, обратившись в соответствующие органы через юриста».
Ранее «ФАКТЫ» писали о нарушениях со стороны сотрудников полиции. В марте в Запорожье пьяный заместитель начальника управления полиции в Запорожской области Константин Гребенюк, находясь за рулем Toyota Camry, спровоцировал ДТП с участием еще двух автомобилей. А в Киеве полицейский — водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, будучи пьяным, ножом ранил инспектора патрульной полиции.
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