Происшествия

Показал средний палец: в Харькове разгорелся скандал вокруг патрульного и водителя (видео)

В Харькове патрульные остановили водителя, который ехал без включенных фар ближнего света. Во время разбирательства между водителем и полицейскими была словесная перепалка, которая окончилась протоколом об административном правонарушении и нецензурным жестом со стороны копа. Напомним, на днях в Харькове на улице Клочковской произошло ДТП, в котором неизвестный на Mitsubishi сбил женщину и уехал с места происшествия.

Видео диалога с патрульными снимал сам водитель и его спутница. В Facebook оно опубликовано на странице «Харьков 1654».

«Харьковский полицейский показал средний палец. Ситуация такая: в вечернее время машина начала движение без ближнего света, проехала 4 метра, включили и тут же их остановила полиция. Выписали протокол и показали средний палец», — подпись под роликом.

На кадрах видно, что водитель на телефон сфотографировал удостоверения патрульных.

Мнения в соцсети разделились. Кто-то посчитал, что полицейский все сделал правильно, а жестом якобы указал на то, что нарушитель ему мешает работать.

«Средним пальцем он указал на то, что правонарушитель ему мешает работать. Все правильно».

«Пока законы написаны как сейчас, это и будет продолжаться. Нечего без света ездить. Наказали и правильно сделали».

А кто-то посчитал, что за такой жест можно и работой поплатиться, вспомнив историю с бывшим премьером Яценюком.

«В свое время Яценюк привлек к ответственности-штрафу и последующему увольнению мусора-гаишника, показавшего ему средний палец, то есть фак. При чем, тот мусор занимал высокую должность в ГАИ. Этих быдло-… также можно наказать, обратившись в соответствующие органы через юриста».

Ранее «ФАКТЫ» писали о нарушениях со стороны сотрудников полиции. В марте в Запорожье пьяный заместитель начальника управления полиции в Запорожской области Константин Гребенюк, находясь за рулем Toyota Camry, спровоцировал ДТП с участием еще двух автомобилей. А в Киеве полицейский — водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, будучи пьяным, ножом ранил инспектора патрульной полиции.

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