Олег Винник в образе Зорро представил юмористический клип (видео)

Шоу-бизнес

Популярный украинский певец Олег Винник, который в откровенном интервью впервые рассказал о детях, представил забавный клип на новую песню «Пчела Майя». Режиссер видео Елена Винярская создала юмористическую историю с элементами вестерна, в которой соединила мотивы «Desperado», «Один дома», «Маска Зорро».

«Когда я писал песню „Пчела Майя“, конечно, представлял знаменитого персонажа — добрую, веселую, справедливую Пчелку, которая делает мир счастливым. Но, как показывает практика, не так просто на такую легкую танцевальную композицию снять интересный клип. Чтобы показать зрителю качественный продукт, мы приложили немало усилий. Искали какую-ту фишку, особенный подход, чтобы видео получилось небанальным, незаезженным, немного неожиданным и приятно шокировало», — рассказал Олег Винник о новой работе.



В съемках приняли участие танцоры балета Freedom. Главную роль сыграла восьмилетняя Дарья Рыбка, ранее фигурировавшая в одной из сцен клипа «Роксолана». По сюжету Винник в образе Зорро приходит на помощь юной героине, которая остается дома одна, и становится ее новым воображаемым другом.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Тина Кароль и группа «Бумбокс» представили совместную песню «Безодня».

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