Европарламент принял обновленную директиву по газопроводу в обход Украины

Украина

В четверг, 4 апреля, Европарламент принял обновленную директиву (закон), распространяющую правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в ЕС, в том числе Nord Stream 2 («Северный поток 2»), который должен протянуться из России в Германию. В феврале в Брюсселе поддержали предложенный Берлином и Парижем вариант поправок для европейской Газовой директивы, которая является частью Третьего энергетического пакета ЕС.

«Это конец эры монополии на европейском газовом рынке — монополии, которая либо угрожает повышенными ценами, либо просто перекрытием крана», — заявил докладчик по этому вопросу, председатель комитета ЕП по промышленности, исследованиям и энергетике Ежи Бузек.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», согласно обновленному закону, части трубопроводов, идущих из третьих стран, проложенные по территории ЕС, включая территориальные воды, должны будут соответствовать требованиям, которые применяются к внутренним трубопроводам ЕС.

Среди главных требований — разделение компаний-поставщиков газа и компаний, транспортирующих его, доступ к трубе других операторов, прозрачное регулирование тарифов за прокачку. Это означает, что компания-оператор «Северного потока 2» должна быть независимой от «Газпрома», а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков. Исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии.

По данным за третий квартал 2018 года, главным поставщиком газа в ЕС была Россия (47%), за ней следовали Норвегия (34%), Алжир и Ливия (вместе 8,6%). Основной маршрут поставок российского газа лежал через Украину (почти половина всего объема), затем следовали трубопровод с Ямала через Белоруссию (около 20%) и Nord Stream 1 («Северный поток», 30%). 89% газа импортируется в ЕС по трубам, остальное — на судах в виде СПГ.

После голосования в Европарламенте директива должна будет одобрена Советом ЕС и вступит в силу через 20 дней после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза.

Напомним, инициированный Россией проект «Северный поток-2» после реализации принесет значительный ущерб украинской газотранспортной системе. В Украине оценивают потенциальный ущерб в 12 млрд долларов и через суд хотят добиться возмещения.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дания выступила против сооружения газопровода «Северный поток — 2» в своих территориальных водах.

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