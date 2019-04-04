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Происшествия

В Хмельницком массовое отравление детей: подозревают молочную кухню

15:39 4 апреля 2019 96
Продукция молочной кухни
Инф. «ФАКТОВ»

В Хмельницком с подозрением на острую кишечную инфекцию за один день госпитализировали 11 детей до года, половина из которых употребляли продукцию местной молочной кухни. Об этом сообщило местное Интернет-издание Уе.ua.

Медики констатировали, что в больнице с диагнозом «гастроэнтероколит» находятся 24 ребенка, среди которых 15 человек ели продукцию молочной кухни.

«У 12 подтвержден ротавирус. В реанимации побывали пятеро детей», — сообщила главврач инфекционной больницы Оксана Поддубная.

На фоне скандала молочная кухня городской детской больницы прекратила выдачу продукции и решила вернуть деньги, которые были внесены за нее.

Напомним, в конце марта в Николаевской области были госпитализированы воспитанники детского сада «Веселка» села Галициновка Витовского района. У всех диагностировали пищевую токсикоинфекцию. А в начале апреля стало известно о массовом пищевом отравлении воспитанников львовского детского сада.

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