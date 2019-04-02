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Отравление в детском саду во Львове: госпитализированы четверо малышей

0:22 2 апреля 2019 26
Дети попали в больницу
Инф. «ФАКТОВ»

Во львовском детсаду отравились дети: четверо из них были госпитализированы, а еще четверо находятся на амбулаторном лечении. Об этом сообщает ZIK.

«По предварительной версии малышня отравилась блюдом из мяса. Ведь, те малыши, которые его не ели чувствуют себя хорошо. Однако, точная версия пока не известна», — говорится в сообщении.

Сообщается, что родители пожаловались на «горячую линию» города Львова и в санстанцию, после чего садик закрыли, а делом занялись правоохранители.

Информационный ресурс напоминает, что местной прокуратурой направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении заведующей хозяйством одного из детских учебных заведений, обвиняемой в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по охране жизни и здоровья несовершеннолетних вследствие небрежного к ним отношения, повлекшее вред здоровью 17 пострадавших. По заключению эпидемического расследования, основной причиной группового заболевания воспитанников ДОУ на сальмонеллез было использование куриных яиц, зараженных сальмонеллой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на прошлой неделе в Николаевскую областную инфекционную детскую больницу с жалобами на боли в животе доставили воспитанников детского сада «Веселка» села Галициновка Витовского района. Семерых детей после осмотра оформили в стационар, у них диагностирована пищевая токсикоинфекция.

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