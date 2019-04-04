В Днепре московский поезд насмерть сбил мужчину в наушниках (фото, видео)

Происшествия

В четверг, 4 апреля, в Днепре поезд «Кривой Рог — Москва» сбил мужчину. Отец троих детей скончался на месте. Ранее сообщалось, что в Харьковской области возле города Балаклея грузовой поезд насмерть сбил человека — жертвой стал 55-летний местный житель, сидевший на рельсах.

Как сообщает «Информатор», 26-летний мужчина ромской национальности шел по путям в наушниках и не видел приближающийся поезд. Хотя машинист, заметив пешехода, подавал сигналы о приближении состава.

Предупредить мужчину пыталась и его тетя, находившаяся в то время на станции «Днепр — Главный». Однако он так и не услышал предупреждения.

Медики, прибывшие на место ЧП, констатировали смерть мужчины. Родственники умершего сообщили, что его дома ждут трое детей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Южном железнодорожном вокзале столицы Украины свел счеты с жизнью мужчина пожилого возраста. По словам очевидцев, он долго стоял возле путей, а затем, дождавшись проходящего состава, бросился под него.



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