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Доллар продолжает падение: в обменниках валюта США "потеряла" еще 10 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на 5 апреля 2019 года установил официальный курс доллара на уровне 27,02 грн/доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные сайта регулятора. Ранее аналитики прогнозировали умеренный рост стоимости валюты США на ближайшую неделю.
Официальный курс гривны к доллару на 5 апреля установлен на таком уровне: 2702,2033 гривен за 100 долларов. Курс евро — 3031.6019 за 100 евро.
При этом курс доллара на 4 апреля составляет 2708,1121 гривен за 100 долларов.
По данным Минфина, доллар на наличном валютном рынке подешевел в покупке на 10 копеек, а в продаже подешевел на 8 копеек. Евро снизился в покупке на 10 копеек и в продаже на 10 копеек.
В четверг, 4 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины на время закрытия торгов установились на уровне 26,84 / 26,88 грн / доллар, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Котировки гривни к евро находятся на уровне 30,10 / 30,14 грн / евро, что на 27 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.
О том, каким будет курс доллара перед вторым туром президентских выборов, читайте в прогнозах экспертов.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!