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Суд в деле Зайцевой и Дронова принял новое важное решение: что произошло
Дело Елены Зайцевой и Геннадия Дронова, виновников кровавого ДТП в Харькове, которых приговорили к 10 годам тюрьмы, возвращено в суд первой инстанции для ознакомления обвиняемой с материалами уголовного производства. Об этом говорится на странице Харьковского апелляционного суда в Facebook.
В сообщении суда говорится, что при проверке апелляционных жалоб судьей были установлены обстоятельства, которые препятствуют открытию апелляционного производства.
В частности, выяснилось, что Елена Зайцева ознакомилась с материалами уголовного производства частично (только с первым томом, а их 13).
В связи с этим, 4 апреля 2019 года судья Харьковского апелляционного суда Владимир Протасов принял решение вернуть материалы уголовного производства в отношении Зайцевой и Дронова в Киевский районный суд города Харькова для того, чтобы участники ДТП с ними ознакомились.
О дальнейшем ходе дела в суде пообещали сообщать дополнительно.
Напомним, суд первой инстанции назначил обвиняемым в ДТП на Сумской по 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Оба обвиняемые обжаловали приговор. Первым об этом заявил Геннадий Дронов.
В апелляции интересы Зайцевой будет представлять Юлия Плетнева, дочь судьи Апелляционного суда Харьковской области Владимира Плетнева, который ушел в отставку в 2018 году.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дело Зайцевой-Дронова, поступившее в апелляцию 1 апреля, должна слушать коллегия судей в составе председательствующего Владимира Протасова и судей Елены Грошевой и Виктории Яковлевой.
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