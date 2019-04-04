Происшествия

В николаевской горбольнице погиб человек: детали и фото с места трагедии

В четверг, 4 апреля, в николаевской городской больнице № 1 произошел несчастный случай, приведший к смерти рабочего. Как сообщили в Николаевском управлении охраны здоровья, во время ремонта одного из помещений 68-летний работник нарушил правила техники безопасности. Это и привело к трагедии. Детали в облздраве не уточнили, но акцентировали внимание на том, что все работники прошли инструктаж, а расследование инцидента проходит под контролем областной власти.

Как стало известно «ФАКТАМ», во время проведения работ по демонтажу оборудования на мужчину упал металлический бак с водой объемом около кубометра. Воду перед демонтажем нужно было слить, но этого не сделали.

Издание «Новости-N» уточняет, что капитальный ремонт производился в неврологическом отделении больницы. Пострадавшего мужчину попытались спасти, но травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Издание «Преступности.НЕТ» отмечает, что дочь погибшего заявила, что ее отец ничего не нарушал, был разнорабочим и вообще не должен был принимать участие в выполнении работы по демонтажу.

На месте происшествия работала полиция.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что нарушение техники безопасности во время ремонта в киевском ТЦ «Мармелад» привело к взрыву.

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