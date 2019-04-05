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Вывезли в лес и избили: стали известны подробности задержания ФСБ крымских активистов
В Крыму оккупанты при задержании избили активистов «Крымской солидарности». Ранее сообщалось, что незаконно арестованных крымскотатарских активистов, которых обвиняют в участии в организации Хизб ут-Тахрир, вывезли в Ростов-на-Дону (РФ).
Как сообщают в «Крымской солидарности», 27 марта Ремзи Бекиров вместе Османом Арифмеметовым и Владленом Абдулкадыровым были в кафе города Аскай. «Человек 10−15 зашли, сразу повалили и начали избивать. В основном, били по ногам, приказа не было бить по голове. Единственное, кто-то видимо попал всё-таки Осману Арифмеметову по голове и он, по словам Ремзи, потерял сознание. Но его быстро в чувство привели. У Ремзи был с собой рюкзак со сменной одеждой и 46 тысяч рублей. После этого он эти деньги не видел. В протоколе задержания это все указал и просил, чтобы вернули средства его супруге. До настоящее время он не знает, где эти вещи и где деньги. После этого их заковали в наручники и вывезли куда-то в лес. Там их также побили. Ребята уже были готовы прощаться с жизнью», — сообщают в организации со ссылкой на слова адвоката Эдема Семедляева.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «мировой суд» Белогорского района аннексированного Крыма вынес приговор 16-летнему крымскому татарину Абдураману Абдувелиеву — его обвинили в надругательстве над государственным флагом России и приговорили к ограничению свободы в течение шести месяцев.
Фото Алины Смутко, krymr.org
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