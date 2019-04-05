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Почему фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес: продукты, способствующие похудению
Весне хочется соответствовать: и лицом, и фигурой. Многие люди, которые зимой вволю ели хлеба и булок, налегали на жирные блюда, включая мясо и сало, решают посидеть на фруктах и овощах. Надеясь сбросить пару килограммов, один употребляет много яблок и бананов, а другой — салаты из свежих огурцов, разбавляя рацион цитрусовыми. Но время идет, а похудеть, увы, не удается. Почему?
Как сообщали ранее «ФАКТЫ», фруктово-овощная диета может быть опасна для поджелудочной железы.
— Возможно, человек употреблял слишком много спелых фруктов, причем ел их не только в первой половине дня, но и вечером, — рассказывает диетолог Института геронтологии Национальной академии медицинских наук Украины Юлия Поворознюк. — Сегодня на рынке множество чрезмерно сладких селекционных плодов, богатых простыми сахарами, фруктозой и глюкозой. Особенно вредны перезрелые фрукты, съеденные на ужин. Они обладают высоким гликемическим индексом, повышают уровень глюкозы и гормона инсулина в крови, что в конечном итоге может привести к отложению жира.
— Что такое гликемический индекс?
— Это показатель, который определяет, насколько сильно употребление продукта повышает уровень глюкозы в крови. Высоким принято считать гликемический индекс больше 65—70 единиц, низким — меньше 35. Самым значительным гликемическим индексом — 100 — обладает рафинированный сахар. Показатель у вареных и сырых овощей может отличаться: если приготовленная морковь имеет индекс 85 единиц, то сырая — 35. Перезрелые фрукты — абрикосы, бананы — тоже резко поднимают уровень глюкозы в крови, поскольку обладают высоким гликемическим индексом.
— Что уже говорить о сладостях…
— Вы правы: очень высокий гликемический индекс у конфет, печенья, тортов и пирожных. Их нужно избегать тем, кто хочет похудеть. Также советую ограничить употребление каши-размазни, разваренных овощей — картофеля, моркови, свеклы. Каши лучше варить из цельного зерна, а не хлопьев. Любителям риса желательно чаще использовать не белый рафинированный, а нешлифованный, дикий, красный. Вместо манки намного полезнее есть гречку.
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— А какие продукты обладают низким гликемическим индексом?
— Индекс 55 и ниже у батата, коричневого риса, цельнозернового хлеба, макарон из твердых сортов пшеницы, сваренных аль-денте. Полезны фасоль, перловая крупа, красная смородина, крыжовник, все виды капусты, кабачки, грибы, лук. Самый низкий гликемический индекс у авокадо, листового салата и зелени — петрушки, базилика. Чтобы похудеть, эти продукты нужно есть как можно чаще.
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Продукты с высоким гликемическим индексом
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Продукты со средним гликемическим индексом
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Продукты с низким гликемическим индексом
|Глюкоза, рафинированный сахар — 100
|Макароны из твердых сортов пшеницы — 60
|Яблоки — 35—40 (в зависимости от сорта)
|Мед — 88
|Коричневый рис — 55
|Морковь — 35
|Печеный картофель — 85
|Овсяное печенье — 55
|Груши — 35
|Вареная морковь — 85
|Гречка — 55
|Сливы — 33
|Карамель — 80
|Фасоль консервированная — 52
|Молоко — 28
|Картофель-фри — 75
|Киви — 50
|Чечевица — 27
|Пшеничные хлопья — 73
|Мюсли без сахара — 50
|Вишня — 22
|Хлеб белый — 70
|Хлеб с отрубями — 47
|Кефир — 15
|Картофельное пюре — 70
|Консервированный горошек — 43
|Лимоны — 15
|Молочный шоколад — 70
|Банан — 60
|Помидоры — 15
|Манная каша — 66
|Виноград — 55
|Зеленые овощи — 15
Напомним, ранее медики назвали пять странных, но действенных способов сбросить лишний вес.
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