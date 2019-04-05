Почему фруктово-овощная диета не всегда помогает сбросить вес: продукты, способствующие похудению

Здоровье

Весне хочется соответствовать: и лицом, и фигурой. Многие люди, которые зимой вволю ели хлеба и булок, налегали на жирные блюда, включая мясо и сало, решают посидеть на фруктах и овощах. Надеясь сбросить пару килограммов, один употребляет много яблок и бананов, а другой — салаты из свежих огурцов, разбавляя рацион цитрусовыми. Но время идет, а похудеть, увы, не удается. Почему? Как сообщали ранее «ФАКТЫ», фруктово-овощная диета может быть опасна для поджелудочной железы.

— Возможно, человек употреблял слишком много спелых фруктов, причем ел их не только в первой половине дня, но и вечером, — рассказывает диетолог Института геронтологии Национальной академии медицинских наук Украины Юлия Поворознюк. — Сегодня на рынке множество чрезмерно сладких селекционных плодов, богатых простыми сахарами, фруктозой и глюкозой. Особенно вредны перезрелые фрукты, съеденные на ужин. Они обладают высоким гликемическим индексом, повышают уровень глюкозы и гормона инсулина в крови, что в конечном итоге может привести к отложению жира.

— Что такое гликемический индекс?

— Это показатель, который определяет, насколько сильно употребление продукта повышает уровень глюкозы в крови. Высоким принято считать гликемический индекс больше 65—70 единиц, низким — меньше 35. Самым значительным гликемическим индексом — 100 — обладает рафинированный сахар. Показатель у вареных и сырых овощей может отличаться: если приготовленная морковь имеет индекс 85 единиц, то сырая — 35. Перезрелые фрукты — абрикосы, бананы — тоже резко поднимают уровень глюкозы в крови, поскольку обладают высоким гликемическим индексом.

— Что уже говорить о сладостях…

— Вы правы: очень высокий гликемический индекс у конфет, печенья, тортов и пирожных. Их нужно избегать тем, кто хочет похудеть. Также советую ограничить употребление каши-размазни, разваренных овощей — картофеля, моркови, свеклы. Каши лучше варить из цельного зерна, а не хлопьев. Любителям риса желательно чаще использовать не белый рафинированный, а нешлифованный, дикий, красный. Вместо манки намного полезнее есть гречку.

— А какие продукты обладают низким гликемическим индексом?

— Индекс 55 и ниже у батата, коричневого риса, цельнозернового хлеба, макарон из твердых сортов пшеницы, сваренных аль-денте. Полезны фасоль, перловая крупа, красная смородина, крыжовник, все виды капусты, кабачки, грибы, лук. Самый низкий гликемический индекс у авокадо, листового салата и зелени — петрушки, базилика. Чтобы похудеть, эти продукты нужно есть как можно чаще.

Продукты с высоким гликемическим индексом Продукты со средним гликемическим индексом Продукты с низким гликемическим индексом Глюкоза, рафинированный сахар — 100 Макароны из твердых сортов пшеницы — 60 Яблоки — 35—40 (в зависимости от сорта) Мед — 88 Коричневый рис — 55 Морковь — 35 Печеный картофель — 85 Овсяное печенье — 55 Груши — 35 Вареная морковь — 85 Гречка — 55 Сливы — 33 Карамель — 80 Фасоль консервированная — 52 Молоко — 28 Картофель-фри — 75 Киви — 50 Чечевица — 27 Пшеничные хлопья — 73 Мюсли без сахара — 50 Вишня — 22 Хлеб белый — 70 Хлеб с отрубями — 47 Кефир — 15 Картофельное пюре — 70 Консервированный горошек — 43 Лимоны — 15 Молочный шоколад — 70 Банан — 60 Помидоры — 15 Манная каша — 66 Виноград — 55 Зеленые овощи — 15

Напомним, ранее медики назвали пять странных, но действенных способов сбросить лишний вес.





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