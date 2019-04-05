Казус Зеленского: нестыковку в анализах объяснили волнением лаборантки

Украина

Кандидат в президенты Владимир Зеленский объяснил конфуз со своими анализами из клиники «Евролаб». Немного ранее шоумен опубликовал в Facebook их результаты и письмо в испанскую лабораторию. В одной справке стояла дата забора биоматериала 2 апреля. Затем фото удалили, опубликовав новую справку с датой 5 апреля.

«В нашей истории с анализами произошел казус», — написал Зеленский в Facebook.

В доказательство он прикрепил ответ из медицинского центра, где признали, что ошибочно указали неправильную дату.

«После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации. Уверяем вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования. С Уважением заведующий лабораторией Махмутова Л. М», — говорится в ответе Зеленскому.

Как сообщали «ФАКТЫ», результаты исследования анализов кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко показали отсутствие в организме алкоголя или других психоактивных веществ. Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый.

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