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В анализах Порошенко не нашли ничего подозрительного
Результаты исследования анализов кандидата в президенты, действующего главы государства Петра Порошенко показали отсутствие в организме алкоголя или других психоактивных веществ. Об этом в эфире телеканала «Прямой» рассказал главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый.
Он отметил, что в течение двух часов врачи сделали два вида исследований и констатировали отсутствие каких-либо психоактивных веществ.
«В первую очередь мы исследовали мочу, это было еще на стадионе «Олимпийский «, никаких психоактивных веществ обнаружено не было. И после этого, в течение часа 40 минут мы провели исследование с помощью газового хроматографа — исследование крови на наличие алкоголя. Он также отсутствовал», — сказал Ярый.
По его словам, образцы волос Порошенко будут направлены в лабораторию и ориентировочно через две недели они смогут установить окончательный результат по употреблению психоактивных веществ в течение более длительного времени.
Он добавил, что этот анализ покажет результат, минимум за 6 месяцев жизни человека.
А кандидат в президенты Владимир Зеленский, который также обнародовал результаты анализов, немного оконфузился. Зеленский сначала выложил в Facebook результаты исследования на наркотики с датой забора материала 2 апреля, а потом поменял документ на аналогичный, но с датой забора 5 апреля.
Напомним, в пятницу утром оба кандидата в президенты Украины сдали свой биоматериал на анализы. Шоумен Владимир Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева. Действующий президент Украины Петр Порошенко сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК «Олимпийский».
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