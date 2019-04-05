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Политика

Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко

19:06 5 апреля 2019 53
Юлия Тимошенко
Инф. «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко не будет вести дебаты кандидатов в президенты Украины. Вместо нее выберут другого ведущего, сообщили в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

«К сожалению, это не будет Юлия Владимировна — это ее право», — отметили в штабе Зеленского.

До этого комик записал видео, в котором предложил Тимошенко, которая не прошла во второй тур выборов, стать ведущей на его дебатах с Порошенко. Тимошенко просмотрела ролик и пообещала подумать над словами шоумена.

Президент Порошенко заявил, что считает неуважением к Юлии Тимошенко предложение штаба Зеленского быть модератором дискуссии.

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