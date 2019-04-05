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Порошенко назвал неуважением предложение Зеленского к Тимошенко
Президент Украины Петр Порошенко, ранее заявивший, что дебаты между кандидатами на пост главы государства — не шоу, а право граждан на информацию, считает неуважением к Юлии Тимошенко предложение штаба Зеленского быть модератором дискуссии.
По его словам, легкомысленное предложение штаба Зеленского политику, занявшему третье место в первом туре выборов, за которого проголосовало порядка 2,5 млн граждан, является неуважением к Юлии Тимошенко. «Я уважаю избирателей. И тех, кто отдал голоса за меня, и тех, кто голосовал за Владимира Зеленского и Юлию Тимошенко», — отметил он.
Дебати — це не шоу. Вважаю, що легковажне та зневажливе звернення щодо участі Юлії Тимошенко у дебатах — це неповага до політика та її виборців, щоб вона була у тій ролі, яку спробував відвести для неї Володимир Зеленський. Виборців треба шанувати!— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 апреля 2019 г.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Петр Порошенко записал обращение к Владимиру Зеленскому, призвав того перестать искать отговорки и прийти на дебаты.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.