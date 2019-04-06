Стиль жизни

Букингемский раз традиционно обнародовал список официальных подарков, которые члены британской королевской семьи получили в 2018 году.

Так, например, президент США Дональд Трамп и его жена Мелания, прибывшие с визитом в Великобританию в июле прошлого года и приглашенные Ее Величеством на чай в Виндзорский замок, вручили королеве статуэтку лошади, а ее отошедшему от дел мужу принцу Филиппу — удочку для рыбалки.

В минувшем году, как сообщает Daily Mail, Елизавета II также получила фунт соли (традиционный дар губернатора Британских Виргинских островов), картину коровы в рамочке, а также модель почтового ящика, сделанную из деталей конструктора Lego. В длинном списке ее подарков также фигурирует ящик с шестью бутылками молдавского вина Purcari, шотландский коврик, серебряная брошь с македонскими рубинами, золотые серьги с жемчугом, аметистами и гранатами, голубой атласный шарф, деревянная модель традиционной деревни Тувалу — с домами, каноэ и деревьями, небольшая серебряная модель «священного стула» — главной реликвии африканского народа ашанти, сплетенный из рафии коврик с портретом самой Елизаветы, канадский флаг в деревянной подарочной коробке, украшенная изображениями слонов курильница, стеклянная статуэтка орла на пьедестале, множество книг и фотоальбомов.

Внук королевы принц Гарри и его жена Меган, объявившие осенью о будущем прибавлении их семейства, успели получить от доброжелателей более сотни мягких игрушек, детскую одежду, пинетки, одеяльца и прочие вещи для младенцев. Во время турне по Австралии и странам Океании паре подарили также бумеранги. Посетивший Гамбию Гарри привез оттуда лампу на солнечных батареях. А хозяйственной Меган, которая любит собственноручно готовить, вручили набор из фартука, подставки под горячие кастрюли и прихватки, а также бутылку для воды и два саронга, крем для лица и помаду. В списке подарков герцога и герцогини Сассекских- ожерелья, серьги, носовые платки, шляпы, пара кроссовок, сумки, шарфы и кружки.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон во время визита в Швецию стали обладателями набора для ухода за собаками (как известно, у пары есть пес по кличке Лупо), а также хоккейной клюшки. В списке их подарков указаны также шлепанцы и полотенце, вырезанная из дерева фигурка африканского буйвола, деревянные «модели верблюдов», набор шахмат, стеклянное яйцо, пара шерстяных носков, коробки с шоколадом, керамические плитки, мягкие игрушки для их детей, два нагрудных креста, набор из стаканов и графина, модель бензобака мотоцикла Ducati, водонепроницаемая куртка, керамические плитки, аромалампа с набором эфирных масел.

Наследник престола принц Чарльз получил пакет бамбуковых трубочек для питья, когда путешествовал по Гане. Среди прочих подарков, которые были вручены Чарльзу и его жене Камилле, герцогине Конуольской, были фартук, купальная шапочка, раскрашенный камешек, пакеты с финиками, вырезанная из дерева миска, набор из шести чайных ложечек, бутылки виски, джина, шнапса и рома, ящик с греческими винами, веер круглой формы, бейсбольные кепки, оливковое масло, «деревянная прямоугольная коробка с дырочками», несколько дамских сумочек, шарфы и многое другое. Чарльзу передавали также вещи для его внуков — принцев Джорджа, Луи и принцессе Шарлотты. В их числе были кожаные детские туфли и одежда.

Средний сын королевы принц Эндрю, герцог Йоркский, приобрел свечу, два пакета кофе из Папуа — Новой Гвинеи, кофе, мед, чай, шоколад, белый и черный перец из Камеруна, модель спутника и ракеты, вазы, фоторамки.

Младший сын королевы принц Эдвард и его жена Софи, графиня Уэссекская, получили запонки в виде осьминогов, постер с изображением автомобиля Land Rover, колбасные рулеты, шоколадные брауни, скульптуру рыцаря верхом на коне и с мечом, а также одну луковицу нарцисса.

Единственная дочь королевы принцесса Анна была одарена ящиком манго, черным спортивным топом и леггинсами, «четырьмя белыми футболками с синим воротником», фиолетовым пальто, глиняным горшком, стеклянной статуэткой лошади, кленовым сиропом, деревянным пазлом, наручными часами секонд-хенд, деревянным скворечником.

Некоторые подарки королева и ее родственники оставляют себе. А часть их передают в благотворительные организации. Подарки стоимостью менее 150 фунтов стерлингов (около 196 долларов) можно также отдать обслуживающему персоналу. Презентами можно пользоваться: так, одежду разрешается носить, съедобное — съесть. Однако официально подношения не считаются личной собственностью одаренного, а являются частью королевской коллекции.

Время от времени устраивается открытая для публики выставка королевских подарков, на которой желающие могут рассмотреть самые интересные и необычные из вещей. Налоги за презенты родственники королевы платить не должны. Продавать или обменивать их не разрешается.

Правила, касающиеся официальных подарков и контроль за ними были серьезно ужесточены после разгоревшегося в 2003 году скандала, когда выяснилось, что некоторые вещи, полученные членами монаршей семьи, но не используемые ими, были тайно проданы дворцовыми служащими. Так, например, старший лакей принца Чарльза Майкл Фосетт обвинялся в продаже часов Rolex Daytona стоимостью 3 500 фунтов стерлингов. Хотя дело было замято, Фоссету пришлось подать тогда в отставку.

Ранее «ФАКТЫ» писали. что Меган Маркл и принца Гарри обвинили в краже.

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