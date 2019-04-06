Украина

Телевизор, электрочайник, душ: в сети показали камеру Зайцевой в СИЗО (видео)

Правозащитники посетили Харьковский следственный изолятор, где ознакомились с условиями содержания главной виновницы страшного ДТП Елены Зайцевой. Фото и видео из ее камеры № 400 выложил в сеть член правления Международного правозащитного центра Дмитрий Удачин.

«В СИЗО нами было принято решение проверить условия содержания печально известной Елены Зайцевой — участницы смертельного ДТП в центре Харькова», — пишет Удачин.

По информации, в камере Зайцева находится не одна, а в компании еще троих женщин.

Все они вместе используют телевизор, электрический чайник, вода, душ и туалет.

У Зайцевой есть собственные средства гигиены.

Напомним, на данный момент дело Елены Зайцевой, которую Киевский районный суд Харькова приговорил к 10 лишения свободы, возвращено в суд первой инстанции для ознакомления обвиняемой с материалами уголовного производства. Соответствующее решение принял Харьковский апелляционный суд.

Также приговор суда обжаловал второй обвиняемый в деле — Геннадий Дронов.



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