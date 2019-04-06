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Цена эксперимента — жизнь: известная актриса поделилась опасениями по поводу выборов президента
Известная украинская актриса театра и кино Ирма Витовская предостерегла украинцев от поспешных решений на президентских выборов, подчеркнув, что эксперименты в таком чувствительном вопросе могут обойтись очень дорого.
«То, что мы не между Германией и Францией, этот эксперимент может нам стоить не только независимости, но и жизни», — заявила Витовская в эфире «5 канала».
Она также призвала кандидата Владимира Зеленского озвучить на дебатах личную позицию, назвав это важным для тех, кто не голосовал за него в первом туре гонки. При этом она отметила, что лично ей интересно, как он стал гражданином, решившим идти в президенты,
Напомним, ранее с призывом голосовать не «по приколу» к избирателям обратились известные актеры, музыканты и поэты. Первым же соответствующий флешмоб запустил Святослав Вакарчук.
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