Украина

Боевики показали представителю ОБСЕ украинских пленных в Донецке. Но не всех

Координатор ОБСЕ в гуманитарной группе посол Тони Фриш посетил оккупированный Донецк, где пообщался с четырьмя заложниками-военнопленными. Об этом на странице в Facebook сообщает представитель Украины в гуманитарной подгруппе ТКГ в Минске Ирина Геращенко.

По ее словам, Фриш посетил военнопленных, которых боевики отказываются отдавать Украине более четырех лет. Также боевики показали ему еще двух гражданских, которых незаконно удерживают.

«Фриш так и не встретился с другими заложниками, на посещении которых украинская сторона настаивала в Минске, в частности, и со Станиславом Асеевым. В общем, ему дали возможность увидеть лишь треть из тех, на обязательном посещении кого мы настаивали, и которые были в списке с просьбой обязательно увидеть», — написала Геращенко.

Первый вице-спикер добавила, что семьи заложников обратились к Фришу с требованием передать письма, привезти ответы и поднять вопрос относительно телефонного звонка. Посол передал письма через Красный Крест, а во время переговоров в Минске станет известно, получили ли заложники известия от своих семей.

Как писали «ФАКТЫ», на Донбассе с начала вооруженных действий из плена боевиков освободили болеет трех тысяч человек. Такие цифры около месяца назад привели в Антитеррористическом центре при СБУ.

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