Политика

«Не готов стать президентом, но у него есть план»: Гриценко рассказал о встрече с Зеленским

Экс-кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко провел встречу с Владимиром Зеленским и озвучил первые выводы. По его словам, встреча была необходима, чтобы «почувствовать и понять» человека, имеющего реальный шанс стать главой государства.

По словам Гриценко, Зеленский заверил его, что не будет покрывать коррупцию и мародерство и не намерен сохранять посты за нынешними высокопоставленными чиновниками, которые якобы начали договариваться о вступлении в его команду.

Кроме того, политик сделал вывод, что его собеседник все-таки намерен принять участие в публичных дебатах с Петром Порошенко на НСК «Олимпийский», а в настоящее время определяется с пятеркой ключевых назначений — глав силовых ведомств и Национального банка.

И, наконец, Гриценко сообщил, что готов дать шанс Зеленскому, если он представит свою команду и ее члены покажутся убедительными.

Напомним, известный политолог назвал самую слабую сторону Зеленского.

В свою очередь украинский генерал раскритиковал план Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter