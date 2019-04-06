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«Не готов стать президентом, но у него есть план»: Гриценко рассказал о встрече с Зеленским
Экс-кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко провел встречу с Владимиром Зеленским и озвучил первые выводы. По его словам, встреча была необходима, чтобы «почувствовать и понять» человека, имеющего реальный шанс стать главой государства.
По словам Гриценко, Зеленский заверил его, что не будет покрывать коррупцию и мародерство и не намерен сохранять посты за нынешними высокопоставленными чиновниками, которые якобы начали договариваться о вступлении в его команду.
Кроме того, политик сделал вывод, что его собеседник все-таки намерен принять участие в публичных дебатах с Петром Порошенко на НСК «Олимпийский», а в настоящее время определяется с пятеркой ключевых назначений — глав силовых ведомств и Национального банка.
И, наконец, Гриценко сообщил, что готов дать шанс Зеленскому, если он представит свою команду и ее члены покажутся убедительными.
Напомним, известный политолог назвал самую слабую сторону Зеленского.
В свою очередь украинский генерал раскритиковал план Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе.
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