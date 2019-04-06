Общество

Астролог Влад Росс рассказал, когда на Донбассе появятся миротворцы и закончится война

Миротворцы на Донбассе появятся в 2020 году, и этот год станет для Украины важным и во многом даже решающим. Об этом в интервью Главреду рассказал астролог Влад Росс.

«С большой вероятностью сегодня можно прогнозировать, что на Донбассе в ближайшие годы таки появится миротворческий контингент. Скорее всего, это произойдет в середине или во второй половине 2020 года», — отметил он.

Астролог также считает, что война на Донбассе вряд ли продлится до 2021 года, поскольку в это время наступит цикл Белой Луны.

«Белая Луна — это очень благостная планета в астрологии. Она — признак того, что наконец должен воссиять разум, это благая весть от Бога», — объяснил астролог, спрогнозировав, что благодаря международному миротворческому контингенту на Донбассе наконец-то наступит мир.

Ранее астролог Влад Росс озвучил прогноз о смерти Путина и назвал год начала потрясений в России.



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