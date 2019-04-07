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Сенсация в Александрии – «Ингулец» выбил «Карпаты» из Кубка Украины: видеообзоры матчей
В воскресенье, 7 апреля, прошли матчи четвертьфинальной стадии Кубка Украины по футболу сезона-2018/2019.
«Ингулец» — «Карпаты» — 1:1 (Щедрый, 50 — Швед, 90+7). Удален: Толочко, «Карпаты» (100). Серия пенальти — 5:4.
«Львов» — «Заря» — 0:1 (Леднев, 47).
«Днепр-1» — «Ворскла» — 2:0 (Кулиш, 77, Когут, 83).
Настоящая сенсация состоялась в противостоянии представителя первой лиги «Ингульца» и львовских «Карпат». Поединок прошел в Александрии на стадионе «Ника», куда матч был перенесен из-за соображений безопасности. Коллектив из Петрово, забив гол в начале второго тайма, вел в счете до седьмой компенсированной минуты, когда один из лучших бомбардиров премьер-лиги Швед выровнял шансы команд. Дополнительное время победителя не определило, а в серии пенальти хозяева, в отличие от львовян, реализовали все свои попытки и впервые в своей истории вышли в полуфинал.
Также в полуфинал пробился лидер первой лиги — «Днепр-1». В домашнем поединке подопечные Дмитрия Михайленко благодаря двум голам в концовке встречи выбили из турнира полтавскую «Ворсклу», которая потерпела уже второе поражение при новом наставнике Виталии Косовском. А в противостоянии двух представителей премьер-лиги — «Львова» и «Зари» — победу луганчанам принес единственный мяч арендованного у киевского «Динамо» полузащитника Леднева.
Добавим, что жеребьевка полуфинальной стадии Кубка Украины пройдет в понедельник, 8 апреля, в столичном Доме футбола, начало — в 14:00.
Напомним, что «ФАКТЫ» проводят онлайн-трансляцию еще одного четвертьфинального матча Кубка Украины, в котором встречаются «Шахтер» и «Динамо» — гранды отечественного футбола выясняют, кто пройдет дальше, в дополнительное время.
Фото ФК «Карпаты»
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