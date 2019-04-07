Политика

Верховным Главнокомандующим не может быть человек, зависимый от наркотиков — Порошенко

Человек, который испытывает зависимость от наркотиков, не может быть Верховным главнокомандующим и президентом, считает действующий глава государства Петр Порошенко.

«Считаю, что является чрезвычайно большой угрозой, когда есть подозрение, что кандидатом или даже президентом Украины, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил может стать человек, который не исключено, что имеет наркотическую зависимость. И для того, чтобы снять эти вопросы, в этом заинтересованы оба кандидата, в этом заинтересован каждый украинец, который делает сознательный выбор ровно через две недели», — заявил Порошенко в эфире телеканала «Украина».

Президент убежден, что человек, претендующий на высшую должность в государстве, не должен иметь такую зависимость.

«Ибо наркотическая зависимость кандидата является прямой угрозой национальной безопасности. Угрозой для каждого украинца. И каждый украинец должен получить абсолютно четкий ответ и по Порошенко, и по Зеленскому. Это их право. А права украинцев надо уважать и чтить», — сказал глава государства.

Обсуждая предложение Владимира Кличко о прохождении проверки кандидатами в президенты во Всемирном антидопинговом агентстве, Порошенко высказал готовность сделать это.

Как известно, после первого тура выборов кандидат в президенты Владимир Зеленский вызвал действующего главу государства на дебаты, отметив необходимость прохождения проверки на алкогольную и наркотическую зависимости. Петр Порошенко согласился и сдал анализы в медпункте НСК «Олимпийский», где образцы крови взяли две государственные и две частные лаборатории. Владимир Зеленский решил сдать анализы в частной клинике своего знакомого, однако при этом он влип в скандал, опубликовав странные результаты.



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