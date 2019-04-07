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Происшествия

В Киеве ради эксперимента похитили человека: появились подробности

22:57 7 апреля 2019 90
Похищенный в багажнике авто
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве произошло необычное ЧП — полиция объявляла «План Перехват» ради спасения человека, похищенного ради социального эксперимента. Подробности инцидента сообщила Полиция Киева. Напомним, а Харькове отец-иностранец похитил малолетнюю дочь.

Отмечается, что звонки о похищении мужчины начали поступать в дежурную часть полиции Киева около 18:30 7 апреля.

Звонившие сообщили, что на Кольцевой дороге напротив рынка на остановку общественного транспорта подъехал черный автомобиль BMW, из которого вышли двое неизвестных, надели на голову мужчине пакет, посадили его в машину и поехали по Окружной дороге.

На место происшествия была немедленно направлена следственно-оперативную группу территориального управления полиции, которая обнаружила автомобиль и участников происшествия на парковке торгового центра на улице Берковецкая.

«Установлено, что похищение человека оказалось социальным экспериментом: таким образом „похитители“ решили проверить реакцию граждан на событие. При этом все снимали на видео», — сообщили в полиции.

После случившегося участники эксперимента предоставили полиции объяснения, а «потерпевший» написал заявление об отсутствии у него каких-либо претензий.

Напомним, в конце марта СБУ разоблачила завербованного ФСБ России бывшего украинского милиционера, который должен был организовать похищение сотрудника СБУ или разведки Украины.

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