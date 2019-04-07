Происшествия

В Одессе на взятке 10 тысяч долларов задержан прокурор

В воскресенье, 7 апреля, в курортной зоне Одессы, на улице Маршала Говорова, правоохранители задержали на взятке 10 тысяч долларов прокурора.

В операции принимали участие, в частности, сотрудники управления защиты экономики Нацполиции. Они изобличили прокурора в том, что за указанную сумму он обещал выпустить из СИЗО заключенного.

Как стало известно «ФАКТАМ», задержанный — сотрудник Белгород -Днестровской прокуратуры (юг Одесской области) Александр М., работающий здесь с декабря 2015 года.

В правоохранительных органах региона происшедшее пока не комментируют. В то же время, задержание прокурора за взятку подтвердил «ФАКТАМ» информированный источник в прокуратуре Одесской области.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании одесского таможенника, который за взятки помогал растамаживать «евробляхи».

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