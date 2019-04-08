Стали известны имена полуфиналистов шоу "Голос країни"

Шоу-бизнес

Состоялся первый прямой эфир вокального шоу «Голос країни» («1+1»). Зрители смогли поддержать своих фаворитов и проголосовать за сильнейших участников, которые, по их мнению, достойны пройти в полуфинал и получить звание «Голосу країни-9».



В полуфинал проекта прошли только по двое участников от каждой команды. Один вокалист, за которого зрители отдали наибольшее количество своих голосов, другой — оставленный собственным тренером.

— Ведущие обычно ни за кого не болеют, — признался «ФАКТАМ» Юрий Горбунов. — Поэтому для меня все участники сезона — фавориты. Они очень крутые!

Полуфиналистами «Голосу країни-9» стали: Оксана Муха, Рафи Хейтам, Викторя Ягич, Карина Арсентьева, Виктория Олейник, Андрей Карпов, Андрей Хайят и Дэвид Аксельрод.

Команду Тины Кароль после зрительского и тренерского голосований покинули Ксения Бахчалова и Ника Тупилко. Дима Монатик простился с братьями Таранцовыми и Алиной Пидлужной. Потап — с Арсением Журавлем и Богданой Ренк. Дан Балан — с Екатериной Бегу и Вячеславом Кретовым.

На сцену «Голосу країни» в четвертьфинале со своими хитами вышли суперзвезды: Тина Кароль, Сергей Бабкин, ALEKSEEV и группа MOZGI.

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