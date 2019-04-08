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В сети показали фото последствий масштабного пожара в Киеве
В ночь на понедельник, 8 апреля, пожарные в Киеве несколько часов гасили масштабный пожар, возникший в частном секторе на улице Гомельской Подольском районе. Ранее сообщалось, что в результате ЧП без света остался весь район.
В столичном главке ГосЧС сообщили, что во время тушения пожара в одной из хозпристроек взорвались несколько газовых баллонов. Во время тушения пожара спасатели вынесли на безопасное расстояние кислородный баллон и канистры с бензином. Огонь распространился на территорию 600 квадратных метров.
«В результате пожара уничтожен деревянный сарай, деревянная пристройка, летняя кухня и одноэтажный жилой дом. Благодаря слаженным и скоординированным действиям пожарных удалось предотвратить дальнейшее распространение пламени на расположенные рядом частные жилые дома со вспомогательными сооружениями», — говорится в сообщении.
Фото с места ЧП на своей страничке в соцсетях выложил ресурс «Киев Оперативный».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», неизвестные подожгли часть территории виноградников французского винодела Кристофа Лакарена в поселке Шабо Белгород-Днестровского района Одесской области.
Также сообщалось о пожаре в Кривом Роге, во время которого погибли три человека, в том числе двое детей.
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