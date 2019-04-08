Мать Кейт Миддлтон обвинили в грубости и жестком обращении с персоналом

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После того, как в британской прессе появились сообщения о том, что бизнес родителей Кейт Миддлтон переживает не лучшие времена (супругам пришлось уводить часть своих сотрудников), Кэрол Миддлтон обвинили в грубости и жестком обращении с персоналом. Несколько бывших сотрудников на условиях анонимности рассказали британским изданиям о стиле руководства матери Кейт Миддлтон. Так, с их слов бывшая стюардесса Кэрол, которая вместе со своим мужем Майклом в 1987 году основала компанию «Party Pieces», рассылающую по почте товары для вечеринок, постоянно бомбардирует своих сотрудников электронными письмами с разнообразными требованиям. Одна из сотрудниц однажды получила в течение одного дня 71 послание от своей работодательницы. Причем, такое может происходить в нерабочее время и в выходные.

Кэрол требует, чтобы все действия ее сотрудников были согласованы лично с ней. При этом она часами бывает недосягаема. Так, один из сотрудников как-то раз разыскивал миссис Миддлтон в связи со срочным делом, однако она не отвечала на звонки и послания. Позже он увидел ее по телевизору в числе зрителей на Уимблдонском турнире.

Кэрол не терпит, чтобы ей противоречили. Тот, кто с ней спорит, тут же впадает в немилость.

Как сообщает Daily Mail, сотрудников она часто пренебрежительно подзывает к себе щелчком пальцев, что они считают непрофессиональным и раздражающим.

Приходя на работу, работники вводят персональный код в компьютер, что фиксирует время их прибытия. Опаздывать и уходить с рабочего места запрещено. Это тут же сказывается на заработной плате. Если кому-то нужно отлучиться даже по уважительной причине — к примеру, на прием к дантисту —, 64-летняя миссис Миддлтон вычитает деньги у него из жалования. Или же предлагает отработать сверхурочно. «Я могла бы это понять, если бы мы работали почасово, но у нас фиксированная плата», — возмущается одна из бывших сотрудниц.

Кэрол постоянно создает у персонала ощущение стресса. При этом Майкл Миддлтон, в отличии от жены, ведет себя вежливо и сдержанно. К нему персонал постоянно обращается за утешением, и мистер Миддлтон выступает посредником при конфликтах.

Работники вспоминают, что на Хэллоуин их компания получила рекордную выручку, после чего Майкл разослал всем письма с поздравлениями и благодарностью. Но его жена тут же отправила вслед свои собственные послания, в которых упрекала сотрудников в том, что были распроданы не все товары со склада.

Ранее также в СМИ появилась информация о том, что Кэрол Миддлтон приложила все усилия для того, чтобы ее старшая дочь познакомилась с принцем Уильямом. Якобы она отговорила Кейт поступать в Эдинбургский университет, куда та первоначально записалась. И настояла на том, чтобы подать документы в Сент-Эндрюсский университет, где собирался учиться принц Уильям — в надежде, что Кейт удастся с ним встретиться и очаровать.

К слову, стало также известно, что Кейт Миддлтон впервые увидела Уильяма, когда им было всего по девять лет. Принц прибыл в школу, где в то время училась его будущая жена, в составе хоккейной команды на товарищеский матч между учебными заведениями. На Кейт, которая была в числе зрителей, внук королевы произвел большое впечатление, хотя сам Уильям в то время и не подозревал о ее существовании.

Кэрол и Майкл Миддлтон

Ранее «ФАКТЫ» писали — Королевские подарки: Lego для Елизаветы II, шлепанцы для Кейт Миддлтон и сотня игрушек для Меган Маркл.

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