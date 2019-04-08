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Внучка британской королевы, 30-летняя принцесса Беатрис, вслед за своей младшей сестрой Евгенией собралась замуж. Британские СМИ со ссылкой на инсайдеров, осведомленных о подробностях жизни членов королевской семьи, утверждают, что свадьба состоится уже в этом году. Самой позднее — в начале 2020-го года. Так, издание Daily Mail пишет, что 34-летний бизнесмен Эдоардо Мопелли Моцци уже переехал к Беатрис на постоянное место жительства в ее лондонскую резиденцию — квартиру в Сент-Джеймсском дворце. Осенью из Сент-Джеймсского дворца съехала принцесса Евгения, которая вместе со своим мужем Джеком Бруксбэнком поселилась после свадьбы в более просторном коттедже на территории Кенсингтонского дворца, где также проживают принц Уильям с Кейт Миддлтон, а до недавнего времени жили также принц Гарри и Меган Маркл, которые уже переехали в Виндзор.

В последнее время Беатрис и Эдоардо появляются на публике все чаще. Так, влюбленные вдвоем посетили гала-прием Portrait Gala 2019 в Национальной портретной галерее в Лондоне. Их видели в лондонском ночном клубе Annabel's, куда пару сопроводила мать Беатрис — герцогиня Йоркская Сара Фергюсон. Эдоардо также присоединился к семейной поездке в Бахрейн, на автогонку чемпионата «Формулы-1» Гран При. Вместе с молодой парой там также присутствовали оба родителя Беатрис — Сара и принц Эндрю, герцог Йоркский. Это, к слову, также вызвало слухи о том, что Фергюсон и средний сын королевы, которые развелись в 1996 году, возобновили свои отношения. Хотя сами герцог и герцогиня утверждают, что они просто друзья.

Сара в восторге от будущей свадьбы дочери. И уже планирует, какое платье наденет на церемонию.

Беатрис и Эдо, чей роман начался осенью прошлого года, в последнее время практически неразлучны. Хотя романтические отношения между ними завязались недавно, на самом деле они знакомы уже очень давно. Кристофер Шейл, покойный отчим Эдо (родным отцом которого является граф Алессандро Мопелли Моцци), — был давним другом Эндрю и Сары. В 2011 году семейство герцогов Йоркских, включая Беатрис, присутствовало на его похоронах.

У Мопелли Моцци имеется двухлетний сын Вульфи от бывшей невесты Дары Хуан, которую он бросил ради принцессы.

У Беатрис ранее было несколько не слишком удачных романов. Со своим последним бойфрендом Дэйвом Кларком, менеджером компании Uber, она рассталась в 2016 году — после десяти лет отношений. По слухам, принцесса поставила вопрос ребром: или свадьба или разрыв. Дэйв предпочел второе. В настоящее время он уже женат на другой женщине.

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