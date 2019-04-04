Ломаченко — Кролла: прогнозы букмекеров на чемпионский бой

Спорт

В ночь с 12 на 13 апреля по киевскому времени в Лос-Анджелесе (США) на легендарной арене Staples Center украинский боксер Василий Ломаченко (12 побед, 9 из них — нокаутом, 1 поражение) будет защищать свои чемпионские пояса WBA, WBO и авторитетного журнала The Ring в легком весе в поединке против британца Энтони Кроллы (34 победы, 13 из них — нокаутом, 6 поражений, 3 ничьи).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ ЛОМАЧЕНКО — КРОЛЛА.

Наш соотечественник, несмотря на больший опыт британца на профессиональном ринге (43 проведенных поединка Кроллы против 13 у Ломаченко), — явный фаворит в предстоящем бою согласно прогнозам букмекеров.

«Фаворит Спорт»: ничья — 34,0, победа Кроллы — 22,0; досрочная победа Ломаченко — 1,15, победа Ломаченко по очкам — 4,25, досрочная победа Кроллы — 27,0, победа Кроллы по очкам — 32,0.

Parimatch: победа Ломаченко — 1,01, ничья — 34,0, победа Кроллы — 19,0; досрочная победа Ломаченко — 1,20, победа Ломаченко по очкам — 4,35, досрочная победа Кроллы — 34,0, победа Кроллы по очкам — 34,0.

1xbet: победа Ломаченко — 1,01, ничья — 34,0, победа Кроллы — 19,0; досрочная победа Ломаченко — 1,22, победа Ломаченко по очкам — 4,32, досрочная победа Кроллы — 30,0, победа Кроллы по очкам — 30,0.

«Марафон»: победа Ломаченко — 1,012, ничья — 34,0, победа Кроллы — 17,25; досрочная победа Ломаченко — 1,22, победа Ломаченко по очкам — 4,50, досрочная победа Кроллы — 30,0, победа Кроллы по очкам — 30,0.

Bet365: победа Ломаченко — 1,01, ничья — 34,0, победа Кроллы — 19,0; досрочная победа Ломаченко — 1,20, победа Ломаченко по очкам — 4,33, досрочная победа Кроллы — 34,0, победа Кроллы по очкам — 34,0.

Отмечу, что бой Ломаченко — Кролла начнется ориентировочно в субботу, 13 апреля, в 6 утра по киевскому времени.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что стало известно, сколько заработает Ломаченко за бой с Кроллой.

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