Когда-то пытались умиротворить Гитлера: Европу предупредили о последствиях "договорняков" с Путиным

Украина

Народный депутат Украины, член украинской делегации в ПАСЕ Борислав Береза, находясь в Страсбурге, пишет, что Россию, которая нарушает международные договорённости и правила, немецкие и финские политики пытаются вернуть в ПАСЕ.

По его словам, сейчас в зале ПАСЕ звучат красивые слова о сохранении Европы, «как общего дома с минимальным количеством стен и максимальным количеством мостов». Все члены европейского дома должны соблюдать общие правила поведения и уважать взаимные права.

Депутат напоминает, что почти 80 лет назад Европа точно также хотела умиротворить Гитлера.

«Эти попытки, вместо усмирения безумца, обошлись в десятки миллионов жизней. Они забыли и то, как Советский Союз договорился с Германией, быстро подписал „Пакт Молотова-Риббентропа“, и два диктатора разделили территории восточной Европы, определившись со сферами своих интересов. И вновь ценой этих договоренностей стали миллионы человеческих жизней. Европа тогда очень ошиблась. Эта ошибка в итоге обошлась Украине почти в 7 миллионов жизней», — пишет Береза в Facebook.

Он также обращает внимание на то, что ситуация повторяется: Германия опять договаривается с Россией. Они совместно запускают Nord Stream 2, который практически все независимые международные эксперты оценивают, как энергетическое оружие Кремля.

«Прямо сейчас немцы проводят организованную кулуарную кампанию по снятию санкций с РФ в ПАСЕ. Цена побеждает демократические ценности? Увидим. И я верю, что для большинства делегатов ПАСЕ стандарты демократии и верховенства права стоят превыше финансового шантажа со стороны России. Надеюсь, что эта неделя подтвердит мою позицию и покажет, что реально важно для Европы», — резюмирует Береза.

Как передает «Укринформ», во время беседы с журналистами Борислав Береза рассказал, что руководитель немецкой делегации в ПАСЕ Андреас Ник на неформальном заседании политической группы Европейской народной партии повел себя как человек, видимо, долго общавшийся с Россией. «То, что вчера происходило, невозможно назвать дебатами или обсуждением. Представители Германии высказались грубыми ругательствами в адрес украинской делегации. Более того, была ненормативная лексика. Такое впервые вообще можно было услышать в общении с делегатами ПАСЕ. Немцы были раздражены и обижены, что именно украинцы возглавили движение по противостоянию им», — сказал Береза.

В частности, по его словам, руководитель немецкой делегации Андреас Ник, «повел себя как человек, который, видимо, очень долго общается с Россией и приняла навыки гопоты». «Грубая лексика и поведение немцев оскорбила всех», — отметил представитель украинской делегации в ПАСЕ.

Напомним, в декабре 2017 года делегации 20 стран — членов Парламентской ассамблеи Совета Европы подписали декларацию, в которой призвали прекратить попытки вернуть Россию в ПАСЕ.

Как сообщали «ФАКТЫ», после очередных задержаний крымских татар оккупантами в Крыму, украинская делегация в ПАСЕ обратилась к руководству Совета Европы с требованием использовать все механизмы для защиты коренного населения полуострова и остановить все попытки восстановления российской делегации в ПАСЕ из-за продолжения нарушения Россией верховенства права и прав человека, которые Совет Европы должен отстаивать прежде всего.

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