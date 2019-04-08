Не скрывал, что воюет в ЧВК "Вагнера": в России отказываются признавать очередные потери в Сирии

Мир

Один из бойцов ЧВК «Вагнера», Дмитрий Маркелов, погибший в январе этого года в Сирии, не скрывал перед своей семьей, что он вместе с другими наемниками «защищает русский мир» по всему свету. Сначала он воевал на украинском Донбассе, затем в Сирии. Об этом изданию «Радио Свобода» рассказала его вдова Ольга из Нижнекамска, которая уже два года добивается, чтобы мужа признали военнослужащим, а их 9-летней дочери Ксении назначили нормальную пенсию.

По словам Ольги Маркеловой, ее муж после службы в армии остался служить по контракту: десять лет был во внутренних войсках, лазил по горам, гонялся за боевиками в Чечне и в Ингушетии. Дома он не сидел, «гражданка» была не для него, да и профессии мирной у него не было, командировка за командировкой.

«Он и в роте сопровождении был, и в разведроте, и Пальмиру разминировал. Приехал в отпуск, показывал мне видео, как они в Пальмиру заходят: сам впереди, сзади колонна техники. А по телевизору говорили, что российские военные научили местных, а те уже потом сами разминировали», — вспоминает Маркелова.

Во время «поисков правды» вдова Маркелова получила ответ от военного комиссара Республики Татарстан Сергея Погодина. В нем говорится, что Дмитрий Маркелов по собственному желанию уволился с военной службы в августе 2014 года и по день смерти «работал в народном хозяйстве». Маркелов якобы «проживал в Краснодаре, работал по найму в ОАО „Газпром“, и этой же организацией был направлен по контракту на работу в Сирийскую Арабскую Республику, на территории которой и умер».

На официальный запрос издания, в краснодарском подразделении «Газпрома» ответили, что Маркелов никогда не работал в ООО «Газпром добыча Краснодар».

«Ни в каком „Газпроме“ Маркелов не работал, конечно, „мирной“ специальности у него не было. А в Краснодаре он жил — в 30 километрах от Краснодара находится база „Молькино“, где тренируются „вагнеровцы“. Я там была один раз, в 2015-м году, Дима просил, чтобы я к нему в отпуск приехала», — говорит вдова и возмущается, что «Газпром» вербует наемников на войну.

Как известно, ЧВК — военные компании, которые на коммерческой основе предоставляют услуги, связанные с охраной. Нередко речь идет об участии в военных конфликтах. С 2014 года на стороне боевиков Донбасса «ДНР» и «ЛНР» воюет так называемая ЧВК «Вагнера», которая финансируется Россией и выполняет задачи, поставленные российским военным командованием. Деятельность российских ЧВК замечена также в Сирии, Ливии, Венесуэле, ЦАР и других странах.

В Краснодарском крае РФ базы ЧВК «Вагнера» маскируют под пионерские лагеря.

Напомним, в феврале 2018 года, когда США ракетным ударом уничтожили более сотни российских наемников из ЧВК «Вагнера» в Сирии, однако официально Кремль эти потери не признал. Часто россияне сами идут работать в ЧВК — из-за низкого уровня жизни и поскольку не могут найти достойной работы из-за отсутствия образования. Недавно «ФАКТЫ» рассказывали, как украинские пранкеры из «Миротворца» завербовали двух россиян якобы в ЧВК «Вагнера», а затем сдали оккупантам в Крыму.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter