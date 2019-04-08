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Варвары разгромили вагоны "Укрзалізниці": появилось шокирующее видео
«Укрзалізниця», которая часто огорчала пассажиров отсутствием нормальных условий в вагонах, сама оказалась в числе пострадавших. В поезде № 120 сообщением «Львов — Запорожье» пассажиры испортили вагоны, разбили стекла и выбросили комплекты постельного белья из поезда. В частности, было повреждено оборудование четвёртого, пятого и шестого вагонов. Об этом сообщили на странице компании в Facebook.
ЧП произошло 6 апреля. Виновниками беспорядков оказались 250 пассажиров — болельщики ФК «Карпаты», которые сели в поезд на станции Львов.
Болельщики разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов (всего 12 окон), выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.
Теперь вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения.
Как уточнили в ведомстве, правоохранителей вызывали почти на каждую станцию по ходу следования поезда. Но, как уточнили в компании, никто из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и приведения хулиганов к порядку.
Как сообщали «ФАКТЫ», на пасхальные и майские праздники «Укрзалізниця» назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс. Также сообщалось об изменениях в таможенном и пограничном контроле для пассажиров поезда Киев-Варшава.
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