Варвары разгромили вагоны "Укрзалізниці": появилось шокирующее видео

Происшествия

«Укрзалізниця», которая часто огорчала пассажиров отсутствием нормальных условий в вагонах, сама оказалась в числе пострадавших. В поезде № 120 сообщением «Львов — Запорожье» пассажиры испортили вагоны, разбили стекла и выбросили комплекты постельного белья из поезда. В частности, было повреждено оборудование четвёртого, пятого и шестого вагонов. Об этом сообщили на странице компании в Facebook.

ЧП произошло 6 апреля. Виновниками беспорядков оказались 250 пассажиров — болельщики ФК «Карпаты», которые сели в поезд на станции Львов.

Болельщики разбили стекла в окнах и тамбурах вагонов (всего 12 окон), выбросили из поезда 21 матрас, 25 подушек, 25 постельных комплектов, одно зимнее одеяло и три огнетушителя.

Теперь вагоны требуют существенного ремонта и поэтому временно выведены из обращения.

Как уточнили в ведомстве, правоохранителей вызывали почти на каждую станцию ​​по ходу следования поезда. Но, как уточнили в компании, никто из представителей Нацполиции, которые приезжали на вызовы, не принял мер для урегулирования ситуации и приведения хулиганов к порядку.

Как сообщали «ФАКТЫ», на пасхальные и майские праздники «Укрзалізниця» назначила пассажирские поезда на 41 дополнительный рейс. Также сообщалось об изменениях в таможенном и пограничном контроле для пассажиров поезда Киев-Варшава.

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