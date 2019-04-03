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«Укрзалізниця» влипла в новый скандал из-за холода в вагонах
«Укрзалізниця» продолжает огорчать пассажиров отсутствием нормальных условий в вагонах. Пассажирам поезда Лисичанск — Хмельницкий пришлось ехать ночью при 16 градусах. Причем обогрев вагона выключили около 23.00.
«До 23.00 было +22… После 23.00 перестали топить, и к часу ночи мы обалдели от холода… Вагон номер 8. Вы там одевайтесь, если что», — пожаловалась в Facebook пассажирка Анна Фенченко, приложив фотодоказательство.
Пассажиры, следовавшие тем же поездом, говорят, что температура отличается от вагона к вагону. «В этом поезде два режима: жара или холодина, потому, что он реально старый», — отмечают бывалые путешественники.
Напомним, на некомфортные условия в поездах жалуются как пассажиры обычных вагонов, так и те, кто едет в «СВ». «ФАКТЫ» собрали рекомендации, как поступать, если в вагоне слишком холодно или, наоборот, не работают кондиционеры в летнюю жару.
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