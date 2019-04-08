Киевляне вербовали украинцев в наркокурьеры: им светит тюрьма

Происшествия

Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении 4 лиц, которые завербовали 23 граждан Украины и перевезли их в Россию для работы, связанной со сбытом наркотиков и психотропных веществ. Об этом в Facebook сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко. В конце марта на территории Киева и Киевской области задержали гражданина Молдовы с двумя паспортами и большой партией наркотиков.

По информации Лысенко, преступники размещали в интернете объявления о трудоустройстве в России якобы в качестве курьеров, после чего организовывали перемещения желающих на территорию соседнего государства.

Уже в России завербованных путем обмана под предлогом доставки различных товаров использовали в качестве наркокурьеров.

В результате выполнения преступных поручений граждане Украины были задержаны правоохранителями РФ, осуждены и теперь отбывают наказания в тюрьмах.

Как сообщил Лысенко, обвинительный акт в отношении 4 человек направлен в Соломенский районный суд города Киева для рассмотрения по существу.

Трое фигурантов находятся под стражей, один — под домашним арестом.

Кроме того, как сообщил спикер, продолжается досудебное расследование по факту перемещения в Россию еще более 200 граждан Украины с целью эксплуатации в наркобизнесе.

Напомним, в Закарпатье сотрудники СБУ задержали наркокурьера (накануне его отъезда в ЕС) со 120 килограммами героина стоимостью по ценам «черного рынка» почти 10 млн евро. А в Киеве в частном доме на Осокорках правоохранители и сотрудники спецслужбы накрыли крупнейшую за всю историю Украины нарколабораторию. У дельцов были изъяты различные психотропные вещества, которые на черном рынке стоят более 20 миллионов гривен.

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