- 9:38 В Киеве 9 апреля на эстакаде Южного моста частично перекроют движение
- 9:36 Брат и наследник женившегося на россиянке бывшего короля Малайзии женится на гражданке Швеции
- 9:33 Мне тоже сдавать анализы? В России карикатурой высмеяли Путина из-за Зеленского
- 9:12 Футбольный судья сделал коллеге предложение руки и сердца прямо перед матчем
- 9:07 Въехать в Киев на танке: топ-пропагандистка Кремля Скабеева разразилась угрозами в адрес Украины
- 9:07 ВСУ мощно ответили боевикам за гибель побратима: в сеть попало видео боев
- 9:05 Грубую шутку в адрес жены принца Чарльза Камиллы вырезали из телеэфира
- 8:53 «Манчестер Юнайтед» — «Барселона»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 8:50 Постоянно избивал и издевался: в США муж-иностранец жестоко убил украинку
- 8:40 В Харькове вандалы забросали мусором памятник воинам УПА
Говорят, что пациент при смерти: Супрун рассказала, как украинцы вызывают "Скорую" по всяким пустякам
В Украине непрофильные вызовы бригад скорой медицинской помощи составляют около 70%. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.
«Сейчас непрофильные вызовы бригад экстренной медицинской помощи составляют около 70% от всех обращений в „скорую“. Это вызовы, которые не заканчиваются госпитализацией пациента. То, что таких вызовов большинство, — не только проблема бригад экстренной помощи, которые работают в очень непростых условиях. Это проблема всех нас, ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что по сути является консультацией, которая предоставляется семейным врачом) кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, так как все медики заняты на непрофильных вызовах», — написала она.
По мнению Супрун, чтобы уменьшить количество непрофильных вызовов скорой, местные власти могут профинансировать работу пунктов первичной медицинской помощи в нерабочее время и выходные дни, а также провести информационную кампанию среди населения и семейных врачей.
Минздрав со своей стороны намерен провести реформу экстренной медицинской помощи, которая начнется в 2019 году.
«На первый этап изменений в этом году выделено 922 млн гривен. Они пройдут в 6 пилотных регионах — Одесской, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве», — подчеркнула Супрун.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Ульяна Супрун поделилась секретами правильного и недорогого питания.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.