Общество

Говорят, что пациент при смерти: Супрун рассказала, как украинцы вызывают "Скорую" по всяким пустякам

В Украине непрофильные вызовы бригад скорой медицинской помощи составляют около 70%. Об этом написала в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Сейчас непрофильные вызовы бригад экстренной медицинской помощи составляют около 70% от всех обращений в „скорую“. Это вызовы, которые не заканчиваются госпитализацией пациента. То, что таких вызовов большинство, — не только проблема бригад экстренной помощи, которые работают в очень непростых условиях. Это проблема всех нас, ведь пока бригада советует выпить парацетамол от температуры (что по сути является консультацией, которая предоставляется семейным врачом) кто-то с инфарктом остается без экстренной помощи, так как все медики заняты на непрофильных вызовах», — написала она.

По мнению Супрун, чтобы уменьшить количество непрофильных вызовов скорой, местные власти могут профинансировать работу пунктов первичной медицинской помощи в нерабочее время и выходные дни, а также провести информационную кампанию среди населения и семейных врачей.

Минздрав со своей стороны намерен провести реформу экстренной медицинской помощи, которая начнется в 2019 году.

«На первый этап изменений в этом году выделено 922 млн гривен. Они пройдут в 6 пилотных регионах — Одесской, Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской областях и в Киеве», — подчеркнула Супрун.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Ульяна Супрун поделилась секретами правильного и недорогого питания.

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