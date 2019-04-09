Украина

В Украине похолодает: синоптик уточнила прогноз погоды на эту неделю

В Украине в конце нынешней недели похолодает, а осадки прекратятся. Об этом заявила «ФАКТАМ» замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталия Голеня.

«К концу же недели осадки прекратятся, а температура немного снизится», — рассказала она.

По словам синоптика, начало текущей недели будет теплым и дождливым.

Как писали «ФАКТЫ», в апреле 2019 года в Украину придет настоящая теплая весна. Но возможны и частые дожди.

Вторая неделя апреля также начнется дождями. Погода будет облачной. Ожидается незначительное потепление. Дневная температура воздуха составит +14…+16ºС, ночью по Украине от +4 до +6ºС.

Третья неделя будет по-летнему теплой. Днем воздух прогреется до +20…+22 ºС, в южных областях до +25 градусов Цельсия. Ночью минимально +5ºС. Но не исключены дожди, местами ливни.

Приятная и комфортная погода ознаменует и конец месяца. Синоптики предостерегают, что, несмотря на тепло возрастет вероятность первых весенних бурь с молниями и сильными порывами ветра.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter