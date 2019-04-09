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Грубую шутку в адрес жены принца Чарльза Камиллы вырезали из телеэфира (фото)

9:05 9 апреля 2019 141
Камилла
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жена принца Чарльза Камилла посетила церемонию вручения театральных премий Olivier Awards, состоявшуюся в лондонском Альберт-холле.
На торжественное мероприятие Камилла надела вечернее платье темно-синего цвета в стиле своей невестки Меган Маркл — с полуоткрытыми плечами. На ней также были бриллиантовое колье, серьги и браслет.

фото Getty

71-летняя герцогиня Корнуольская прибыла без мужа. Камиллу сопровождал ее сын от первого брака — Том Паркер-Боулз. Они сидели на «королевском» балконе, где обычно размещаются члены семьи Елизаветы II.

В ходе весьма официально проходившей церемонии аудиторию шокировал 41-летний британский актер Дэнни Дайер, который вручал одну из премий. Он позволил себе игривую шутку в адрес высокой гостьи. «Привет герцогине вон там, наверху! Сегодня нет Чарли? Я загляну к тебе попозже», — выкрикнул актер. Как пишет издание The Sun, продюсеры телеканала ITV сочли, что это чересчур и вырезали неуместную грубую реплику из эфира, поскольку «повтор этого момента по телевидению мог расстроить герцогиню». О реакции самой Камиллы на произошедшее не сообщается.

Дэнни известен своим своеобразным чувством юмора, но организаторы церемонии понадеялись, что в присутствии королевской персоны он будет вести себя более сдержанно, чем обычно. Ранее в этот же вечер Дайер нарушил протокол церемонии, позволив себе закурить на красной ковровой дорожке.

Дэнни Дайер

Ранее «ФАКТЫ» писали — Королевские подарки: Lego для Елизаветы II, шлепанцы для Кейт Миддлтон и сотня игрушек для Меган Маркл.

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