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Новый выход на пляж: Камилла босиком, принц Чарльз – в костюме, туфлях и при галстуке (фото, видео)
Принц Чарльз и его жена Камилла стали первыми в истории членами британской королевской семьи, посетившими Кубу. Их Высочества прибудут в Гавану 24 марта в рамках своего турне по Карибским островам. Чарльз и Камилла проведут здесь четыре дня. Они встретятся с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем. Встреча с бывшим главой государства Раулем Кастро, который в прошлом году ушел в отставку с поста президента, но все еще остается лидером правящей Коммунистической партии, в планы представителей королевской семьи не входит.
Накануне визита на Кубу 70-летний Чарльз и 71-летняя Камилла навестили Гренаду. Помимо официальных мероприятий принц Уэльский и герцогиня Корунольская получили возможность побывать на одном из местных пляжей, насладившись романтической прогулкой вдвоем. В отличие от предыдущего похода на пляж, предпринятого на Барбадосе, когда Чарльз и Камилла предстали перед фотокамерами папарацци в купальных костюмах, на этот раз супруги не решились публично обнажиться. Одетая в легкие брюки и желтую тунику от Anna Valentine Камилла, правда, сбросила туфли и шла по песку босиком. Но Чарльз оставался при полном параде — в строгом костюме, туго зашнурованных туфлях-брогах и при галстуке.
Чарльз и Камилла посетили Дом шоколада, где продегустировали разные виды этого лакомства и прихватили шоколадки с собой, чтобы по прибытии домой угостить королеву. А также погуляли по улицам столицы страны Сент-Джорджес. Камилла, одолжив денег у своих помощников, приобрела приглянувшиеся ей две сумочки. А Чарльз, как сообщает Daily Mail, встретил восьмилетнюю девочку, которая оказалась дочерью его старого школьного друга — ныне журналиста Саймона Ли. «Я помню его!», — воскликнул Чарльз. А девочка сказала: «А могу я сейчас встретиться с Меган Маркл?», — говоря о невестке принца, жене его младшего сына Гарри.
фото Getty
A romantic walk on Grand Anse Beach in Grenada for the Prince of Wales and the Duchess of Cornwall #RoyalVisitGrenada pic.twitter.com/ouToST7OhC— Rebecca English (@RE_DailyMail) 23 марта 2019 г.
The Duchess can’t resist snapping up a couple of bags as the couple visit craft stalls at the parliament building in #Grenada pic.twitter.com/SMqgWKUjnk— Rebecca English (@RE_DailyMail) 23 марта 2019 г.
Ранее, как писали «ФАКТЫ», жену принца Чарльза Камиллу приняли за его мать Елизавету II во время визита на Карибы.
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