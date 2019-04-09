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Лоб в лоб: в Киеве трамваи попали в неожиданное ДТП (фото, видео)
В Киеве произошло необычное дорожно-транспортное происшествие — лобовое столкновение двух трамваев. Ранее сообщалось, что в столице в районе студгородка Национального авиационного университета мужчина зашел на надземный пешеходный переход над трамвайными путями, перелез через перила и упал на проезжавший под мостом скоростной трамвай.
Как сообщают «Вартові еспресо» в социальных сетях, дорогу не поделили трамваи, работающие на маршрутах N28 и N22.
«Работающий на маршруте N28 поворачивал налево и по неизвестным причинам протаранил встречный трамвай маршрута N22, который двигался прямо. В результате столкновения пострадали три человека — пассажиры трамваев. Они были госпитализированы врачами скорой помощи. Представители Киевпастранса от комментариев категорически отказались. Обстоятельства выясняют следователи», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве в связи с проведением ремонта частично ограничат движение транспорта, в том числе и трамваев №№ 1, 28, 33.
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