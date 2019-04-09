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В Украину летит элитный спецназ США: названа причина
США направляет в Украину десантников из элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США. Ранее сообщалось, что с 5 по 13 апреля в Черном море проводятся крупнейшие многонациональные морские учения НАТО «Морской Щит 19» с участием кораблей стран-членов НАТО.
«Клекочущие орлы (screaming eagles) летят в Украину. В ближайшие дни более 150 военных элитной 101-й воздушно-десантной дивизии Армии США прибудут в Украину для тренировки наших в Яворовском центре боевой подготовки и взаимного обмена опытом», — сообщил социальных сетях Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый.
Глава дипмиссии также отменил, что недавно обсуждал важность военного стратегического партнерства Украины и США с начальником штаба Армии США, которого американский президент Дональд Трамп предложил на должность главы Объединенного комитета начальников штабов — генералом Марком Милли. «Убедился — это боевой генерал слов на ветер не бросает», — резюмировал Валерий Чалый.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море в ответ на активную милитаризацию этого региона Россией после незаконной аннексии Крыма.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.