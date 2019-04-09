Общество

Дожди и похолодание: синоптик рассказала о погоде в Украине на ближайшие дни

Во вторник, 9 апреля, дожди, о которых ранее предупреждали синоптики, дошли до Киева несколько раньше, чем прогнозировалось.

«Дождевой фронт с запада, который должен был дойти до Киева вечером, прискакал чуть раньше. Но цветы и деревья только рады этому. А мы можем прихватить контрольные зонты», — пишет на своей страничке в социальных сетях синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозам, в среду, 10 апреля, на большей части территории Украины периодически будут идти дожди. Исключение — восточные регионы страны. «Температура воздуха удержится в пределах + 15 + 20 градусов, в западных областях будет свежее — до + 8 + 14 градусов», — прогнозирует синоптик.

В Киеве 10 апреля ожидаются локальные дожди. Ночью температура 8 + 10, днем + 14 + 16 градусов. Похолодает в столице 11 апреля.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Укргидрометцентре прогнозировали, что к концу текущей недели осадки прекратятся, а температура немного снизится.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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