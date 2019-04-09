Украина

Украинскому политзаключенному Кремля запретили встретиться с сестрой и даже не передали от нее посылку

Сестре украинского политзаключенного Владимира Балуха Надежде не удалось передать продукты и вещи брату, находящемуся в колонии № 4 города Торжок (Россия). Ранее сообщалось, что активисты узнали о содержании Балуха в карцере СИЗО-1 города Твери.

Как сообщают в Крымской правозащитной группе, администрация колонии аргументировала свой отказ тем, что «понедельник — не приемный день. Сестре политзаключенного подтвердили, что Владимир Балух находится в этой колонии «на карантине» и заявили, что пока его не распределят в отряд, свидания с ним невозможны.

«Ранее Крымская правозащитная группа получила неофициальную информацию, что Балуха поместили в штрафной изолятор. Администрация колонии эту информацию не подтверждает», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе, приезжавшая в Киев на премьеру документального проекта «Балух», рассказала, что после длительного голодания ее подзащитный похудел на 30 кг. и сообщил, что «вряд ли доживет до освобождения».



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