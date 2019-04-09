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Хаос и стрельба на улицах: известный журналист рассказал о последствиях мира с Россией
Если добиться мира с Россией капитуляцией на условиях Путина, (а о диалоге с Кремлем в последнее время много говорят украинские оппозиционные политики Виктор Медведчук и Юрий Бойко), то Украина от этого только проиграет. Об этом в интервью «Апострофу» заявил известный журналист и блогер Денис Казанский.
Журналист подчеркивает, что Бойко и Медведчук никакой самостоятельности не имеют, а полностью завязаны на Москву. Они согласны пойти на все условия Путина. Тогда Донбасс может стать украинской Чечней с оккупационными войсками.
«ОРДЛО превратится в территорию, которая формально будет закрашиваться в украинские цвета. Но там ничего не будет украинского, возможно, кроме гривни, которая вернется туда в качестве валюты. А так там будет царить хаос, беспредел и то же самое, что сейчас — легализация незаконных бандформирований. Такой мир они и предлагают», — считает Казанский.
Он обращает внимание на то, что украинский народ не примет капитуляцию, кто бы ее ни подписывал и под каким бы соусом ее ни подавали.
«Если украинскому народу попытаются подсунуть какого-то троянского коня в виде „ДНР-ЛНР“, то начнется очередной Майдан. И это не принесет мир», — считает он.
По словам Казанского, любые попытки слить под Россию ситуацию на Донбассе приведут лишь к расколу в украинском обществе со стрельбой. А этим только можно умножить хаос и кровопролитие.
Мира же можно добиться по-разному, отмечает блогер. Патриотически настроенные кандидаты предлагают зачистить территории военным путем, и тогда тоже наступит мир.
Мира можно добиться и дипломатическим путем, если Украине удастся дожать Россию, вынудить ее уйти из разоренных районов Донецкой и Луганской областей.
По мнению Казанского, такого развития событий гораздо сложнее добиться — это дипломатическое противостояние, санкции, постоянное давление на Россию, ожидание, в том числе финансовые потери. Но это будет не поражение и не капитуляция.
Более половины жителей Украины считают, что вернуть мир на Донбасс можно только на приемлемых для украинского общества условиях. Об этом свидетельствую результаты социологического исследования Центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова.
Согласно данным опроса, 59% респондентов убеждены, что мир на востоке Украины может быть достигнут только на условиях, приемлемых для украинского общества. В то же время 29% опрошенных выступают за установление мира любой ценой, 11% затруднились ответить.
Кроме того, 52% опрошенных высказались за соблюдение жесткой политики в отношении России и считают, что добрососедские отношения с РФ невозможны до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины (возврат Донбасса и Крыма), возмещение ею ущерба, причиненного Украине в результате агрессии.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.