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В Хмельницком школьницы толпой избили 8-классницу и сняли это на видео
В Хмельницком произошел очередной случай буллинга в школе. Там школьницы из двух школ, расположенных в разных районах, жестоко избили свою одногодку и сняли этот процесс на видео.
Так, группа учениц школы № 28 по очереди бьют рукой по лицу девушку. Последняя стояла и не защищалась. Известно, что инцидент произошел 5 апреля.
Администрация школы заявляет, что держат ситуацию под контролем.
«Мы держим ситуацию на контроле. Расследование мы не вели, этим занимается полиция. Сейчас в правоохранительных органах работают с родителями детей. Мы со своей стороны приняли все воспитательные и разъяснительные меры», — рассказал директор НПО № 28 Андрей Андрейчук.
Как писали «ФАКТЫ», на днях в специализированной школе N 94 «Эллада» на элитном столичном Печерске произошло ЧП. Девятилетнюю ученицу госпитализировали с травмой живота: якобы 3 апреля девочку избил одноклассник. Предполагают, что малышка могла стать жертвой буллинга.
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