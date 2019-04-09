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Происшествия

В Хмельницком школьницы толпой избили 8-классницу и сняли это на видео

13:34 9 апреля 2019 237
Буллинг в школе
Инф. «ФАКТОВ»

В Хмельницком произошел очередной случай буллинга в школе. Там школьницы из двух школ, расположенных в разных районах, жестоко избили свою одногодку и сняли этот процесс на видео.

Так, группа учениц школы № 28 по очереди бьют рукой по лицу девушку. Последняя стояла и не защищалась. Известно, что инцидент произошел 5 апреля.

Администрация школы заявляет, что держат ситуацию под контролем.

«Мы держим ситуацию на контроле. Расследование мы не вели, этим занимается полиция. Сейчас в правоохранительных органах работают с родителями детей. Мы со своей стороны приняли все воспитательные и разъяснительные меры», — рассказал директор НПО № 28 Андрей Андрейчук.

Как писали «ФАКТЫ», на днях в специализированной школе N 94 «Эллада» на элитном столичном Печерске произошло ЧП. Девятилетнюю ученицу госпитализировали с травмой живота: якобы 3 апреля девочку избил одноклассник. Предполагают, что малышка могла стать жертвой буллинга.

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