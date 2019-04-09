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Мир

В Казахстане назначили дату выборов президента, а дочь Назарбаева сделала важное заявление

13:53 9 апреля 2019 127
Токаев и Назарбаева
Инф. «ФАКТОВ»

После сенсационной отставки главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, который правил республикой более 30 лет, в стране объявили досрочные выборы главы государства. Такое заявление 9 апреля сделал исполняющий обязанности президента Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Старшая дочь Назарбаева Дарига Назарбаева, возглавляющая Сенат (верхнюю палату парламента) не будет выставлять свою кандидатуру для участия в досрочных выборах президента республики. Об этом заявила ее помощник Сауле Мустафаева в комментарии казахстанскому информационному агентству Tengrinews.

После отставки отца 55-летнюю Назарбаеву единогласно избрали председателем Сената путем тайного голосования среди депутатов палаты. Ранее она занимала пост председателя комитета по международным делам, обороне и безопасности Сената.

Напомним, ушедший в отставку Назарбаев получил статус «елбасы» — «лидер нации». Он дает право Назарбаеву оставаться у руля пожизненно. При этом он остался во главе совета национальной безопасности страны и лидером правящей партии «Нур Отан». Таким образом, сохранил контроль над всеми силовыми структурами в государстве.

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