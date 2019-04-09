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Гарантия 28 лет: в Украине открыли движение по первому участку новой бетонной дороги (видео)
В Полтавской области открыли движение на участке новой цементобетонной дороги, которую строили по самым современным технологиям. Ранее сообщалось, что в апреле в Киеве в связи с ремонтными работами частично ограничат движение транспорта.
Об этом в социальных сетях сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. «Первый участок бетонной дороги в Украине открыт для движения транспорта. Построено по самым современным технологиям, гарантия — 28 лет. Впервые в Украине. Такого до нас не делал никто», — пишет министр.
«Только что открыли движение по одному из участков построенной цементобетонной дороги в Кобылякском районе! Пока разрешили движение по 1.7 км по правому проезда автодороги Н-31 Днепр-Решетиливка. Первым проехал черный Мерседес! Как думаете, это хороший знак?» — говорится в сообщении Службы автомобильных дорог Полтавской области.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине запустили портал мониторинга финансирования строительства и ремонта дорог, что позволяет контролировать использование средств, выделенных на ремонтные работы, и тендерную документацию.
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